Юрий Семин: «Всеми недоволен. Для Фарфана, думаю, сезон пропал»

Главный тренер Юрий Семин ответил на вопросы о составе команды после матча с в 1-ом туре РПЛ (1:1).

— Почему во втором тайме выпустили Рыбчинского, для которого это первая игра за ?

— Нужно было сыграть пошире. Думал, он достаточно быстрый игрок и сможет с фланга обыгрывать Денисова. Тот все-таки левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину.

Но, во-первых, он плохо держал ширину, стал зачем-то смещаться в середину. Этот вариант не прошел, а других вариантов особо не было. Потому что Смолов болен.

— Новичками довольны?

— Всеми недоволен. Потому что мы не выиграли.

— Кто может вернуться из травмированных уже к следующему туру?

— Сложно сказать. Большая группа игроков еще с прошлого года не может вылечиться. Для Фарфана, думаю, сезон пропал. Кто есть, тот и играет, – сказал Семин.

Фарфан 6 июля перенес операцию в связи повреждением хряща коленного сустава.