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Юрий Семин: «Всеми недоволен. Для Фарфана, думаю, сезон пропал»

Теги Локомотив Рубин Юрий Семин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Дмитрий Рыбчинский Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о составе команды после матча с «Рубином» в 1-ом туре РПЛ (1:1).

 — Почему во втором тайме выпустили Рыбчинского, для которого это первая игра за «Локо»?

— Нужно было сыграть пошире. Думал, он достаточно быстрый игрок и сможет с фланга обыгрывать Денисова. Тот все-таки левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину.

Но, во-первых, он плохо держал ширину, стал зачем-то смещаться в середину. Этот вариант не прошел, а других вариантов особо не было. Потому что Смолов болен.

 — Новичками довольны?

— Всеми недоволен. Потому что мы не выиграли.

— Кто может вернуться из травмированных уже к следующему туру?

— Сложно сказать. Большая группа игроков еще с прошлого года не может вылечиться. Для Фарфана, думаю, сезон пропал. Кто есть, тот и играет, – сказал Семин.

Фарфан 6 июля перенес операцию в связи повреждением хряща коленного сустава.

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