Глава брестского «Динамо» о расширении РПЛ: «Наши восточные соседи преследуют не только спортивные цели»

Глава брестского Александр Зайцев прокомментировал идею с расширением РПЛ за счет иностранных клубов.

– Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионно и вредно — даже с точки зрения его обсуждения.

– Однако тренер вашего «Динамо» Личка принял идею с энтузиазмом.

– Марцел — тренер. Он оценивал этот проект с одной позиции — соревновательной. Но это отнюдь не позиция нашего клуба.

А она такова: наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого «русского мира». Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно.

Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы БАТЭ.

В чем причина деградации отечественного футбола? На мой взгляд, это прямое следствие того, что федерация толком не занималась привлечением к нему частных инвесторов. Они, вкладывая деньги в клуб, как никто другой (по естественным причинам), заинтересованы в итоговом результате. Но, как обычно, все у нас бывает вопреки.

Инвесторы все-таки появляются. Мы подтянули средства, та же «Ислочь»... И сегодня чемпионат справедливо называют самым захватывающим за последние годы. Чемпион уже не известен за круг до финиша, а борьбу за медали ведет шестерка клубов, – сказал Зайцев.