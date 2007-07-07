Антонио Конте: «Между «Интером» и «Юве» огромная пропасть, которую надо преодолеть»

Главный тренер Антонио Конте поделился целями на сезон.

«У нас с одинаковое видение ситуации. Мы хотим построить что-то важное, хоть и понимаем, что предстоит трудный и долгий путь.

«Интер» – клуб с великими традициями и историей, поэтому решение возглавить его далось просто.

Я человек, не устанавливающий ограничений, и не хочу, чтобы другие их устанавливали. В противном случае это послужит оправданием перед стартом сезона.

Ни для кого не секрет, что сейчас между «Интером» и огромная пропасть, да и «Наполи» демонстрирует стабильность. Мы должны преодолеть этот разрыв и начать со стремления приложить все усилия», – сказал Конте.

«В серии А восемь лет нет борьбы за титул. «Интер» хочет это изменить». Главное из интервью Конте