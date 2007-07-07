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Антонио Конте: «Между «Интером» и «Юве» огромная пропасть, которую надо преодолеть»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Наполи Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился целями на сезон. 

«У нас с «Интером» одинаковое видение ситуации. Мы хотим построить что-то важное, хоть и понимаем, что предстоит трудный и долгий путь.

«Интер» – клуб с великими традициями и историей, поэтому решение возглавить его далось просто. 

Я человек, не устанавливающий ограничений, и не хочу, чтобы другие их устанавливали. В противном случае это послужит оправданием перед стартом сезона.

Ни для кого не секрет, что сейчас между «Интером» и «Ювентусом» огромная пропасть, да и «Наполи» демонстрирует стабильность. Мы должны преодолеть этот разрыв и начать со стремления приложить все усилия», – сказал Конте.

«В серии А восемь лет нет борьбы за титул. «Интер» хочет это изменить». Главное из интервью Конте

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