Бабаев о победе ЦСКА в ЛЧ: «Будем мечтать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах на следующий сезон, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Объективно российским клубам этого [победы в Лиге чемпионов] тяжело добиться, но рекорд последних лет принадлежит нам – 1/4 финала Лиги чемпионов. Дорогу осилит идущий.

Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Будем мечтать.

Улучшаем инфраструктуру стадиона. Каждый месяц появляется что-то новое. Конечно, в холодное время года болельщикам не очень комфортно.

Крышу построить невозможно, надо весь стадион перестраивать. А вот тепловые пушки – реально. Если не в этом, то в следующем сезоне поставим необходимое оборудование на стадионе.

Через два месяца появится сервис – покупать онлайн места на парковке стадиона.

– Болельщики могут участвовать в разработке дизайна формы?

– Попробуем собрать пожелания и дадим объявления на сайт и в соцсети. Обсудим с техническим спонсором, – сказал Бабаев.