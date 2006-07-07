Бабаев о победе ЦСКА в ЛЧ: «Будем мечтать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах на следующий сезон, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.
– Объективно российским клубам этого [победы в Лиге чемпионов] тяжело добиться, но рекорд последних лет принадлежит нам – 1/4 финала Лиги чемпионов. Дорогу осилит идущий.
Мало кто верил, что в 2005 году мы сможем завоевать Кубок УЕФА на стадионе соперника в Лиссабоне. Будем мечтать.
Улучшаем инфраструктуру стадиона. Каждый месяц появляется что-то новое. Конечно, в холодное время года болельщикам не очень комфортно.
Крышу построить невозможно, надо весь стадион перестраивать. А вот тепловые пушки – реально. Если не в этом, то в следующем сезоне поставим необходимое оборудование на стадионе.
Через два месяца появится сервис – покупать онлайн места на парковке стадиона.
– Болельщики могут участвовать в разработке дизайна формы?
– Попробуем собрать пожелания и дадим объявления на сайт и в соцсети. Обсудим с техническим спонсором, – сказал Бабаев.