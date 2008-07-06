Юрий Семин: «Казалось, что у нас не будет простора, если оставим Миранчука в центре. Изменение сыграло важную роль»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над (3:2) в матче Олимп Суперкубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Спасибо за организацию, все было идеально. Когда-то на старом стадионе «Динамо» играл и я.

Интересный футбол с обеих сторон, думаю, болельщики довольны. Футбол был хороший.

– Ваша команда так билась сегодня. Не хотелось проигрывать?

– Сегодня разыгрывался первый трофей сезона, мы бились за него. Мы должны быть на уровне РЖД, как одно из их подразделений. Бились за самих себя. А самоотдача важна всегда.

– Насколько вам было принципиально выиграть Суперкубок после двух поражений в овертаймах?

– Мы извлекли из поражений уроки. «Зенит» сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда. Любой матч для меня принципиальный.

– Оцените игру новичков.

– Вся команда была хорошо. Отдельно мы оценим всех в Баковке в комнате для теорий.

– Что чувствовали после второго гола Азмуна?

– Мы потеряли инициативу, план перестал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась, мы должны были атаковать в плановой атаке.

Игроки молодцы, особенно Алексей [Миранчук], он провел классный матч.

– Играли персонально по Дзюбе?

– Нет. К кому Дзюба приходил, тот защитник его и брал. Дзюба сделал свое дело – был участником забитых мячей.

– Можно сказать, что команда на пике физической формы?

– Не могу так сказать.

– Болельщики до 35 минуты не поддерживали команду. Что чувствовали?

– А почему они молчали? Я не знаю. Наверное, у них есть основания.

Мы должны друг друга слышать, потому что мы играем для болельщиков, они главные у нас. Нужно учитывать мнение каждого. 9 числа у нас будет вручение медалей, там послушаем болельщиков.

– Миранчук забил два гола после выхода Эдера, поменяв позицию. Расскажите об этом.

– Нужно было вносить изменения, потому что мы проигрывали. Нам показалось, что не будет простора в центре, если мы оставим Миранчука в центре. Справа он может смещаться в центр и бить с левой. Изменение сыграло важную роль.

– Что скажете о Мурило?

– Сегодня я доволен всеми. Мурило – игрок нашей команды. Будем работать, если он будет хорошо играть – будет играть. Как у любого игрока.

– Кто мог сыграть в атаке, все вышли.

– Так у нас больше никого нет. На «Динамо» стал чемпионом. Кажется, выиграл два или три Кубка. Стадион «Динамо» для нас счастливый, – сказал Семин.