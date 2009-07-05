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Олег Кононов: «По игре «Спартак» выходит на определенный уровень»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Кубок Матч Премьер Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об итогах Кубка Париматч Премьер.

– Итог турнира, если брать результат, – плохой. Мы его не выиграли.

Но что касается игры, то мы уже выходим на определенный уровень.

– Чем можно быть довольным?

– Второй тайм с «Ростовом», определенные моменты игры с ЦСКА. И сегодня неплохо провели второй тайм, также понравились определенные моменты во втором тайме.

Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле. И почувствовали, как играть и добиваться результата на тяжелых ногах и с тяжелой головой.

Мне было очень интересно посмотреть на то, как каждый из них справлялся с этим.

– Как справлялись?

– По-разному, – сказал Кононов.

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