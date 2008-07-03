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Василий Конов: «Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках. Это не дисквалификация»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Краснодар Василий Конов Мурад Мусаев Футбол

Журналист Василий Конов прокомментировал распространившуюся информацию о том, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не сможет руководить командой со скамейки в ближайший год.

«Информация о том, что главный тренер «Краснодара» Мусаев получил годичную дисквалификацию от УЕФА, не соответсвует действительности. Никакой дисквалификации нет.

Есть процесс получения категории PRO. Ему нужно просто отработать положенный год с категорией А, а затем начать обучение по PRO.

На матчи РПЛ это никак не распространяется, речь идет только о еврокубках, где он не сможет руководить командой со скамейки, пока не получит лицензию. Это не дисквалификация, это процесс обучения, растянувшийся на долгий срок», – написал Конов в своем телеграм-канале.

«Краснодар» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов и стартует с квалификационного раунда.

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