Александр Алиев: «В конфликте России и Украины виноват Порошенко с его кошельком»

Экс-игрок киевского «Динамо», и «Анжи» Александр Алиев поделился мнением о переходе украинских футболистов в РПЛ.

– (экс-главный тренер сборной Украины – прим. Sports.ru) раскритиковал Селезнева, Ракицкого и Ордеца за переход в российские клубы. Как к этому относитесь?

– Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей. Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим.

Сейчас много зомбированных людей живет как на Украине, так и России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Порошенко с его кошельком.

– После революции достоинства игрокам сильно порезали зарплаты?

– Я могу только догадываться, но Украину давно разворовали, поэтому уровень футбола и зарплат сильно упал. О чем говорить, если мы уголь покупаем в ЮАР. В стране есть два контингента людей: нищие и миллиардеры, а среднего класса почти нет.

Возможно, с приходом Зеленского что-то изменится – все-таки за него проголосовало 73% избирателей. Я знаю Володю лично – мы часто были гостями «95-го квартала» и много общались. Верю, что такой порядочный человек и лидер даст импульс к выходу из кризиса, – сказал Алиев.