Тиаго Силва: «Месси – лучший игрок в истории»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва перед матчем с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки похвалил капитана команды соперника .

«Месси – лучший игрок в истории. Лучший из всех, кого я видел в игре. Сыграть против него – это привилегия.

Но восхищаться им мы сможем в других матчах, сейчас будет игра Бразилия – Аргентина.

Когда бы я ни встречался с ним – в Лиге чемпионов за клуб или же за сборную, мне всегда было очень тяжело.

Его игру можно тщательно изучить, но он всегда способен сделать результат», – сказал Силва.

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