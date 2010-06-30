Тиаго Силва: «Месси – лучший игрок в истории»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва перед матчем с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки похвалил капитана команды соперника Лионеля Месси.
«Месси – лучший игрок в истории. Лучший из всех, кого я видел в игре. Сыграть против него – это привилегия.
Но восхищаться им мы сможем в других матчах, сейчас будет игра Бразилия – Аргентина.
Когда бы я ни встречался с ним – в Лиге чемпионов за клуб или же за сборную, мне всегда было очень тяжело.
Его игру можно тщательно изучить, но он всегда способен сделать результат», – сказал Силва.
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