Товарищеские матчи. «Зенит» против «Црвены Звезды», «Динамо» – «Аполлон»

Российские клубы готовятся к старту чемпионата России-2019/20, проводя товарищеские матчи.
Товарищеский матч
Австрия
Зенит Россия – Црвена Звезда Сербия – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Азмун (38).
«Зенит»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович (к), Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Австрия
Динамо Москва Россия – Аполлон Кипр – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Юсупов (15).
«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов, Теттех, Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Грулев.
Австрия
Арсенал Тула Россия – Ваккер Австрия – 3:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Ткачев (13), 2:0 – Кангва (38), 3:0 – Ткачев (40).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Коне, Беляев, Хагуш, Денисов, Лесовой, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Банда.
Австрия
Оренбург Россия – Краковия Польша – 19:00
Словения
Крылья Советов Россия – Хайдук Хорватия – 19:00
Австрия
Зенит Россия – Гонвед Венгрия – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мевля (21), 2:0 – Эрнани (74), 3:0 – Джорджевич (86, пенальти)
«Зенит»: Кержаков (Гойло, 76), Терентьев, Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 62), Мак (Мостовой, 62), Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 76).
Словения
Крылья Советов Россия – Баник Чехия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Диоп (83).
«Крылья Советов»: Овсянников (Конюхов, 46), Карпов (Мияйлович, 30) Чичерин (Полуяхтов, 30), Рохель (Бурлак, 30), Антон (Смирнов, 30), Зиньковский (Гасилин, 30), Тимофеев (Зотов, 30), Комбаров (Терехов, 30), Якуба (Шейдаев, 30), Соболев (Голенков, 30), Кабутов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.