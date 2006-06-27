CleverPumpkin открывает вакансию iOS-разработчика для работы над приложениями Sports.ru

CleverPumpkin — наши друзья из Санкт-Петербурга — ищут iOS-разработчика. В портфолио компании уже более 80 приложений для ведущих мобильных платформ. Вы сможете участвовать в создании iOS-приложений Sports.ru, напрямую влиять на продуктовые решения и делать спорт лучше каждый день вместе с командой Sports.ru!
CleverPumpkin применяет актуальные и эффективные технологии: к релизам новых версий iOS и iOS-устройств они обновляют существенную часть приложений своих заказчиков, чтобы дать возможность пользоваться самым современным функционалом сотням тысяч пользователей мобильных приложений, разрабатываемых в компании. Для CI используется TeamCity и Xcode Server с различными интеграциями. Для воркфлоу — самые современные сервисы и инструменты: Slack, GitHub, YouTrack, HockeyApp, Trello, Everhour, Firebase.
Что предстоит делать:
– разрабатывать новый функционал
– улучшать существующий код
– повышать ключевые метрики продукта
От вас требуется:
– программировать на любых языках более 2 лет
– иметь опыт разработки под iOS на Objective-C или Swift более 1 года
– принимать участие в проектах, которые были размещены в App Store.
Серьезным плюсом будет:
– опыт по созданию сложных приложения с нуля (создания архитектуры)
– наличие pet projects.
Для вас:
– рабочее место в БЦ класса А+ в пешей доступности от м. Комендантский проспект (Санкт-Петербург)
– компенсация на спортзал и спортивные секции
– оплата участия в любых профильных конференциях в России
– оплата курсов по повышению квалификации
– курсы английского языка в групповых занятиях в офисе
– компенсация питания по системе «НаЛанч»
– еще больше подробностей о вакансии здесь.
Для отклика пишите на pleasehireme@cleverpumpkin.ru с пометкой «На проект Sports.ru». Не забудьте приложить свое резюме!
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