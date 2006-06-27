CleverPumpkin открывает вакансию iOS-разработчика для работы над приложениями Sports.ru

CleverPumpkin — наши друзья из Санкт-Петербурга — ищут iOS-разработчика. В портфолио компании уже более 80 приложений для ведущих мобильных платформ. Вы сможете участвовать в создании iOS-приложений Sports.ru, напрямую влиять на продуктовые решения и делать спорт лучше каждый день вместе с командой Sports.ru!

CleverPumpkin применяет актуальные и эффективные технологии: к релизам новых версий iOS и iOS-устройств они обновляют существенную часть приложений своих заказчиков, чтобы дать возможность пользоваться самым современным функционалом сотням тысяч пользователей мобильных приложений, разрабатываемых в компании. Для CI используется TeamCity и Xcode Server с различными интеграциями. Для воркфлоу — самые современные сервисы и инструменты: Slack, GitHub, YouTrack, HockeyApp, Trello, Everhour, Firebase.

Что предстоит делать:

– разрабатывать новый функционал

– улучшать существующий код

– повышать ключевые метрики продукта

От вас требуется:

– программировать на любых языках более 2 лет

– иметь опыт разработки под iOS на Objective-C или Swift более 1 года

– принимать участие в проектах, которые были размещены в App Store.

Серьезным плюсом будет:

– опыт по созданию сложных приложения с нуля (создания архитектуры)

– наличие pet projects.

Для вас:

– рабочее место в БЦ класса А+ в пешей доступности от м. Комендантский проспект (Санкт-Петербург)

– компенсация на спортзал и спортивные секции

– оплата участия в любых профильных конференциях в России

– оплата курсов по повышению квалификации

– курсы английского языка в групповых занятиях в офисе

– компенсация питания по системе «НаЛанч»

– еще больше подробностей о вакансии здесь.

Для отклика пишите на pleasehireme@cleverpumpkin.ru с пометкой «На проект Sports.ru». Не забудьте приложить свое резюме!