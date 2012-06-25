Семак о новичках: «Жду, но пока их нет»

Главный тренер Сергей Семак после товарищеского матча с «Левски» (1:0) прокомментировал ситуацию с трансферами в клубе.

– В то же самое время, ровно год назад, вы постоянно говорили о новичках. Ждете их сейчас?

– Жду, но пока их нет.

– Дзюба вышел на последние 25 минут. Вы изначально это планировали? Как обстоят дела с физическими кондициями Артема после возвращения из сборной?

– Конечно, после отдыха любой игрок – и Артем, и Магомед [Оздоев], и Миха [Мевля], и Роберт [Мак] далеки от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня – чтобы набрать оптимальные кондиции.

– Ту схему, которую мы видели в начале первого тайма, можно считать базовой?

– Нет, конечно. У нас базовая другая схема. Очень нечасто играем в три защитника.

При необходимости мы должны понимать, как с ней играть, но с точки зрения наших схем мы будем понимать уже ближе к сезону: будут у нас новички или нет, кто в каком состоянии и так далее. Исходя из этого будем выбирать схему.

– Второй матч подряд выходит на второй тайм с тремя центральными защитниками. Это происходит для того, чтобы дать больше времени Маммане или вы наигрываете эту схему к новому сезону?

– И одно, и второе: мы должны дать больше времени Маммане и также должны понимать, как играть в такой схеме и как в такой схеме играют другие команды, – сказал Семак.