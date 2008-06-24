«Бизнес Online»: Федун написал Бердыеву «Мудак!» после переговоров со «Спартаком»

«Бизнес Online» раскрывает в своем материале новые детали переговоров между тренером Курбаном Бердыевым и «Спартаком», которые в итоге не привели к началу сотрудничества.
В 2016 году Бердыев мог стать главным тренером красно-белых. Тогда он встретился с Федуном в Монако и дал согласие возглавить «Спартак».
На этой же встрече был одобрена зарплата в размере трех миллионов евро, а также список игроков и помощников, которые должны перейти вместе с тренером из «Ростова», с которым работал Бердыев.
Сам Бердыев ничего не подписывал, а достиг лишь устной договоренности.
В «Спартаке» против назначения специалиста был Александр Жирков – заместитель председателя совета директоров клуба. У менеджера были разногласия с техническим директором Юханом Гераскиным – зятем Федуна, который поддерживал кандидатуру Бердыева.
На первой встрече Жирков спросил у Бердыева: «Сколько хочешь получать?».
В результате разногласий тренер начал вести переговоры с «Локомотивом».
Вот как описывает ситуацию «Бизнес Online»: «По одной из версий окружения Бердыева, именно параллельные переговоры с «Локомотивом» негативно повлияли на решение «Спартака». Федуну не понравилось, что специалист метался, разговаривал с другим клубом, хотя ранее уже пожал руку и договорился о переходе в «Спартак» лично с ним. Как говорят в окружении Бердыева, владелец клуба даже написал ему гневное смс-сообщение: «Мудак!».