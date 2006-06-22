Товарищеские матчи. «Спартак» забил 7 голов «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом»

Клубы Премьер-лиги готовятся к старту чемпионата России-2019/20, проводя товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Москва

Спартак – Сочи – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Луис Адриано (23), 2:0 – Солтмурад Бакаев (32), 3:0 – Ломовицкий (37), 4:0 – Луис Адриано (40), 5:0 – Зе Луиш (61, с пенальти), 6:0 – Глушенков (71), 6:1 – Катрич (76, с пенальти), 7:1 – Мелкадзе (90).

«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Айртон, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Жано, Солтмурад Бакаев, Луис Адриано.

«Спартак» (2-й тайм): Ребров, Маслов, Петрунин, Гапонов (Мельгарехо, 60), Ташаев, Игнатов, Мелкадзе, Гулиев, Умяров, Глушенков, Зе Луиш.

«Сочи» (1-й тайм): Солдатенко, Калугин, Миладинович, Лагатор, Почивалин, игрок на просмотре, Песегов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Бурмистров, игрок на просмотре.

«Сочи» (2-й тайм): Заболотный, Бычков, Шакуро, игрок на просмотре, Маргасов, Саламатов, Альфред, Казаев, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Катрич), Бахтияров.

Бад-Тацмансдорф, Австрия



Ахмат Россия – МОЛ-Види Венгрия – 18:00

Швац, Австрия

Оренбург Россия – КСУ Крайова Румыния – 18:00

Москва

Торпедо Россия – Шеффилд Англия – 18:00

Словения

Урал Россия – Мура Словения – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.