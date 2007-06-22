Санчес забил 2 гола в 2 матчах на Кубке Америки – столько же, сколько за весь сезон в «МЮ»

Сборная Чили обыграла Эквадор в матче 2-го тура группового раунда Кубка Америки (2:1).

Победный мяч на 51-й минуте забил нападающий Алексис Санчес.

Таким образом, теперь у 30-летнего форварда два гола в двух матчах на турнире. Столько же он забил за весь сезон в составе «МЮ» в 27 матчах во всех турнирах.

В игре с эквадорцами Санчес получил повреждение голеностопа, но тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда после матча сообщил, что игрок травмировал не ту ногу, которую он лечил по ходу сезона в «Юнайтед».

Врачи чилийской команды осмотрели Алексиса в перерыве матча и позволили ему вернуться на поле, в итоге он отыграл все 90 минут.

Алексис Санчес – один из худших трансферов в истории «МЮ». Он показывает все проблемы клуба