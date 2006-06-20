Альфонсо: «Я в шоке от заявлений Гвардиолы против Испании. Я осуждаю его идеологию»

Бывший нападающий «Реала», «Барселоны» и сборной Испании Альфонсо высказался по поводу политических взглядов тренера «Ман Сити» , который открыто поддерживают идею независимости Каталонии.

«Гвардиола – одно из главных футбольных разочарований в моей жизни. Я осуждаю исключительно заявления Пепа, его идеологию.

Мы вместе переживали непростые периоды как друзья, как партнеры, как команда, когда защищали цвета сборной Испании – и вдруг эти заявлении против Испании… Я был в шоке, потому что горжусь, что я испанец, и я гордился, что выступал за сборную страны как игрок.

Учитывая все, через что мы прошли, что мы повидали вместе… Это немного огорчает. Я не говорю сейчас о Пепе как о человеке, тренере или игроке, который был большим профессионалом, а о его умонастроении», – заявил Альфонсо.

Альфонсо Перес: «Пике играет за Испанию, но позиционирует себя как сторонника независимости Каталонии. Таким же был и Гвардиола»