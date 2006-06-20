Президент «Наполи»: «Сарри орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сравнил главного тренера команды Карло Анчелотти с новым тренером Маурицио Сарри.

«Сарри – человек стадиона, с фанатской трибуны. Он нравится болельщикам.

Анчелотти, в отличие от него, – человек клуба. Это будет еще лучше заметно, когда Анчелотти обыграет .

Сарри все время в спортивном костюме, он орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется к стилю своей новой команды.

Будет приятно увидеть, как Анчелотти победит «Юве» на поле. Что тогда скажут болельщики , которые считают Сарри предателем?» – сказал Де Лаурентис.

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»