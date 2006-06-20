Реклама 18+
Реклама 18+

Президент «Наполи»: «Сарри орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется в «Ювентусе»

Теги Карло Анчелотти Ювентус серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Маурицио Сарри Футбол

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сравнил главного тренера команды Карло Анчелотти с новым тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри. 

«Сарри – человек стадиона, с фанатской трибуны. Он нравится болельщикам.

Анчелотти, в отличие от него, – человек клуба. Это будет еще лучше заметно, когда Анчелотти обыграет «Ювентус».

Сарри все время в спортивном костюме, он орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется к стилю своей новой команды.

Будет приятно увидеть, как Анчелотти победит «Юве» на поле. Что тогда скажут болельщики «Наполи», которые считают Сарри предателем?» – сказал Де Лаурентис.

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться