Президент «Наполи»: «Сарри орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сравнил главного тренера команды Карло Анчелотти с новым тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри.
«Сарри – человек стадиона, с фанатской трибуны. Он нравится болельщикам.
Анчелотти, в отличие от него, – человек клуба. Это будет еще лучше заметно, когда Анчелотти обыграет «Ювентус».
Сарри все время в спортивном костюме, он орет и богохульствует. Посмотрим, как он адаптируется к стилю своей новой команды.
Будет приятно увидеть, как Анчелотти победит «Юве» на поле. Что тогда скажут болельщики «Наполи», которые считают Сарри предателем?» – сказал Де Лаурентис.
Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»