Станислав Черчесов: «Я за лимит в заявке. Это нормальная конкурентная среда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

– Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию!

Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе.

Наверное, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.

– А полная отмена лимита негативно скажется на нашем футболе? Вы считаете, что лимит – это протекция для наших игроков? Или, если отменят лимит, то вам будет не из кого выбирать?

– Мне всегда будет из кого выбрать.

– Из второго дивизиона?

– Если случится такая ситуация, значит, будет так. Я не люблю искать причины, мне нужны решения. Если футболист не будет играть в России, будет в Чехии. Не в Чехии – то в Норвегии. Где-то же они будут играть! Здесь конкуренцию не выиграют – выиграют в другом месте.

Мы же защищаем свой рынок. Но чтобы открыть границы, нужно свой продукт поднять. Если завезти семена и комбайны, то твои комбайны уже никогда не будут работать. А когда ты свое уже построил, то заходите и попробуйте конкурировать, – сказал Черчесов.