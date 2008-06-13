Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер Леонид Слуцкий, возглавлявший ранее ЦСКА, заявил, что пока не готов вернуться к работе в РПЛ.

– По ходу сезона вас звали в другие клубы?

– Вы говорите про Россию или вообще?

– Вообще. Но потом мы, конечно, хотели бы уточнить про Россию.

– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл?

У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?

У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у твой контракт, или нет.

Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с «Витессом», нет.

– Но вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?

– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен, и мечта не умерла.

– А какая у вас мечта?

– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться.

Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России, – сказал Слуцкий.