Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, возглавлявший ранее ЦСКА, заявил, что пока не готов вернуться к работе в РПЛ.
– По ходу сезона вас звали в другие клубы?
– Вы говорите про Россию или вообще?
– Вообще. Но потом мы, конечно, хотели бы уточнить про Россию.
– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл?
У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?
У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у «Витесса» твой контракт, или нет.
Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с «Витессом», нет.
– Но вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?
– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен, и мечта не умерла.
– А какая у вас мечта?
– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться.
Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России, – сказал Слуцкий.