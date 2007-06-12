Группа клубов предложит УЕФА расширить ЛЧ до 40 или 48 команд

Группа клубов выступит с инициативой расширить Лигу чемпионов с 32 команд до 40 или 48.

Новое предложение будет представлено перед сентябрьским саммитом.

Предложенный план расширения является компромиссным вариантом по сравнению с инициативой Ассоциации европейских клубов (ECA). Реформы ECA более радикальны и призваны сделать турнир преимущественно закрытым соревнованием.

Группа клубов предлагает расширить Лигу чемпионов до 40 (8 групп по 5 команд, две выходят в плей-офф) или 48 клубов (8 групп по 6 команд). УЕФА сообщил, что все идеи будут рассмотрены.

Два года назад клубы, в том числе «Селтик», «Аякс», ПСВ и «Андерлехт», предложили план расширения ЛЧ до 48 команд, но УЕФА отклонил этот вариант.

Теперь УЕФА, как ожидается, проведет экспертный анализ любых предложений по реформе турнира, чтобы выяснить, какое влияние они смогут оказать на доходы от ТВ-трансляций.

Участие 40 команд в турнире позволило бы получать прямые путевки в групповой этап клубам из чемпионатов Голландии, Греции и Швейцарии.