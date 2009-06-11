Россия – Кипр: команда Черчесова выиграет третий матч подряд в отборе на Евро-2020?

Сегодня сборная России сыграет с Кипром в четвертом отборочном матче на Евро-2020. Команда Черчесова – фаворит, по мнению букмекеров (1.28). Эксперты подобрали оптимальные ставки на матч:

Обе забьют – нет – 1.58

Россия выиграла два последних матча в отборе на Евро-2020, забив 13 мячей, а пропустив – 0. Кипр, при этом, не смог отличиться в 3-х из 5 своих последних играх.

Победа России с форой (-2) – 2.35

Киприоты играют на выезде неэффективно: набрали всего 4 очка в последних 9 официальных матчах. Также, эта ставка играла в двух последних матчах сборной России.

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