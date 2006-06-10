Линдегор о «МЮ» без Фергюсона: «Это как заряжать iPhone зарядкой от Nokia. Батарея медленно села»

Экс-вратарь Андерс Линдегор поделился мнением об уходе Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

– Все в клубе были поражены. Я думаю, что для большинства футболистов, игравших при сэре Алекса, это было благословением и проклятием.

Благословение в том, что быть частью его команды – мечта каждого футболиста. То, как все работало при Алексе Фергюсоне, всегда будет для меня идеалом. Думаю, что многие из бывших игроков команды чувствуют то же самое.

Проклятие в том, что если ты пережил то, что пережили мы, ты часто будешь сравнивать это с новыми событиями, которые чаще всего будут уступать тому, что было пережито.

– утверждал, что ему досталась стареющая команда, а Луи ван Гал произвел радикальные изменения. Это справедливо?

– Я не чувствовал старения команды. Мне казалось, что мы просто не можем приспособиться к новому образу жизни.

Казалось, что мы пытаемся зарядить iPhone с помощью зарядного устройства Nokia. Батарея просто медленно села, – сказал Линдегор.

Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. В своем последнем сезоне он победил с командой в чемпионате Англии.

С тех пор не был чемпионом, но выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.