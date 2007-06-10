Мусаев о сезоне «Краснодара»: «Когда на первый план выходят судьи – обидно»

Главный тренер Мурад Мусаев в интервью Sports.ru подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне РПЛ.

– В гостях у «8-16» вы выглядели удовлетворенным итогами сезона. Спустя полторы недели после завершения сезона и анализа у вас те же эмоции?

– Если смотреть на наше качество игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва, – конечно, рассчитывали на большее.

Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде игр не могли показать футбол, в который умеем играть.

– Нет ощущения, что в нескольких матчах не повезло? Например, с «Оренбургом».

– В матче с на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление – ничего из этого вообще не было.

Первая желтая карточка была для Каборе четвертой в сезоне – он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую – он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на после через тур снова с тремя желтыми карточками.

Хотя признаю: «Локомотив» проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент – минус два очка у «Локо» и плюс одно у нас.

Игра с . При счете 0:0 в ворота не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч – тоже далеко не лучший для нас, но это две большие ошибки, которые были признаны и серьезно повлияли на таблицу.

С мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть.

Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи – обидно, – сказал Мусаев.

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