«Валенсия» может выкупить Черышева у «Вильярреала», отдав взамен Мурильо

«Валенсия» не воспользовалась правом льготного выкупа полузащитника Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу».
До 25 мая левантийцы могли приобрести игрока сборной России за 8 миллионов евро.
Теперь отступные за Черышева составляют около 30 млн.
«Вильярреал», в свою очередь, заинтересован в защитнике «Валенсии» Джейсоне Мурильо, проведшем вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Барселоне».
По данным As, «подводники» могут обменять Черышева на колумбийца, который не входит в планы главного тренера левантийцев Марселино.