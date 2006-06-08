«Валенсия» может выкупить Черышева у «Вильярреала», отдав взамен Мурильо

«Валенсия» не воспользовалась правом льготного выкупа полузащитника , права на которого принадлежат «Вильярреалу».

До 25 мая левантийцы могли приобрести игрока сборной России за 8 миллионов евро.

Теперь отступные за Черышева составляют около 30 млн.

, в свою очередь, заинтересован в защитнике «Валенсии» , проведшем вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Барселоне».

По данным As, «подводники» могут обменять Черышева на колумбийца, который не входит в планы главного тренера левантийцев Марселино.