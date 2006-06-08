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«Валенсия» может выкупить Черышева у «Вильярреала», отдав взамен Мурильо

Теги Валенсия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Денис Черышев Джейсон Мурильо Футбол

«Валенсия» не воспользовалась правом льготного выкупа полузащитника Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу».

До 25 мая левантийцы могли приобрести игрока сборной России за 8 миллионов евро.

Теперь отступные за Черышева составляют около 30 млн.

«Вильярреал», в свою очередь, заинтересован в защитнике «Валенсии» Джейсоне Мурильо, проведшем вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Барселоне».

По данным As, «подводники» могут обменять Черышева на колумбийца, который не входит в планы главного тренера левантийцев Марселино.

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