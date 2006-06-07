Алексей Бахарев: «На «Донбасс Арене» лисы роют норы»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер ДЮСШ Алексей Бахарев рассказал о состоянии «Донбасс Арены».

— За пять лет главная команда хоть раз была в Донецке?

— Ни разу. Ни игроки, ни руководители.

— Что сейчас с ? Мелькали фото, на которых она обстрелянная, с повреждениями.

— Рядом рвалось, а так вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения.

— Новая власть к ним готова?

— Пока арену не трогают. Музей только открыли. Нет-нет, да и заглянут посетители. Я детей тоже водил. Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут.

— Настоящие?

— А какие? Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются, – сказал Бахарев.