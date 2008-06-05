«Ювентус» согласовал 5-летний контракт с Кьезой

хочет в это межсезонье приобрести атакующего полузащитника «Фиорентины» .

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что туринский клуб договорился с 21-летним хавбеком об условиях личного контракта. Речь идет о пятилетнем соглашении с зарплатой 5 миллионов евро в год после вычета налогов (10 – до вычета).

Теперь «Ювентусу» необходимо согласовать трансфер футболиста с «Фиорентиной». Ди Марцио утверждает, что клубы могли бы в ближайшее время прийти к договоренности, если бы «фиалки» по-прежнему оставались во владении семьи Делла Валле.

Однако в ближайшее время у «Фиорентины» появится новый владелец – им станет американский миллиардер Рокко Коммиссо.

Решение будущих руководителей флорентийцев по Кьезе пока неизвестно, однако согласие самого футболиста на трансфер усилит позицию «Юве» в переговорах.

«Фиорентина»: «Кьеза остается и будет символом команды»