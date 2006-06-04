Худший финал ЛЧ с 2003-го? 🎧 Итоги Лиги чемпионов, РПЛ, серии А и Лиги 1 в подкасте Лукомского и Порошина

Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.



Темы выпуска:

0:00 Привет.

3:10 Следующий тренер «Челси». Правда, нужно назначить Лэмпарда?

18:50 Маурицио Сарри в «Юве». Это точно? Это хорошо?

29:10 Как «Рома» проводила Де Росси и Раньери.

39:15 Почеттино останется в «Тоттенхэме»?

41:55 Правило игры рукой в ЛЧ – это провал?

49:10 Харри Кейн в финале – еще больший провал?

56:10 Другие тактические детали финала.

1:07:30 Приемная доктора Лукомского. Почему условный «МЮ» не позовет Бьелсу?

1:14:30 Итоги РПЛ.

1:31:05 Итоги Серии А.

1:45:08 Итоги Лиги 1.

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