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Худший финал ЛЧ с 2003-го? 🎧 Итоги Лиги чемпионов, РПЛ, серии А и Лиги 1 в подкасте Лукомского и Порошина

Теги Челси Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм Подкасты Футбол

Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

Темы выпуска:

0:00 Привет. 
3:10 Следующий тренер «Челси». Правда, нужно назначить Лэмпарда?
18:50 Маурицио Сарри в «Юве». Это точно? Это хорошо?
29:10 Как «Рома» проводила Де Росси и Раньери.
39:15 Почеттино останется в «Тоттенхэме»?
41:55 Правило игры рукой в ЛЧ – это провал?
49:10 Харри Кейн в финале – еще больший провал?
56:10 Другие тактические детали финала.
1:07:30 Приемная доктора Лукомского. Почему условный «МЮ» не позовет Бьелсу?
1:14:30 Итоги РПЛ.
1:31:05 Итоги Серии А.
1:45:08 Итоги Лиги 1.

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