Златан забил 11-й гол в 12-м матче сезона МЛС. Ударом через себя

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отличился в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2).
37-летний швед забил ударом через себя.
Всего в 12 играх сезона на счету Ибрагимовича 11 голов и 3 результативных передачи.
В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая нападающему «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (16 мячей). При этом Ибрагимович провел на 4 матча меньше.
🚲 DARE TO ZLATAN 🚲@Ibra_official 😱 pic.twitter.com/pU4zVMqXbk— LA Galaxy (@LAGalaxy) 3 июня 2019 г.
😵😵😵 pic.twitter.com/VEqUm6wRa2— LA Galaxy (@LAGalaxy) 3 июня 2019 г.