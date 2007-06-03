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Златан забил 11-й гол в 12-м матче сезона МЛС. Ударом через себя

Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Футбол

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отличился в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2).

37-летний швед забил ударом через себя.

Всего в 12 играх сезона на счету Ибрагимовича 11 голов и 3 результативных передачи.

В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая нападающему «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (16 мячей). При этом Ибрагимович провел на 4 матча меньше.

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