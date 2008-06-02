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Давно хотел написать про «Ливерпуль»? Самое время завести блог!

Теги Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов болельщики Sports.ru Футбол

После победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов на «Трибуне» еще как минимум неделю будут обсуждать успех команды. Почему бы не воспользоваться моментом?

Не важно, болеешь ли ты за «красных» со времен Улье, Бенитеса и Джеррарда или лишь недавно открыл для себя команду Салаха, Ван Дейка и крутого Клоппа. Главное – интересные мысли и способность превратить их в текст, который найдет отклик у читателей Sports.ru. Если у тебя есть и то, и другое, готовься получить славу, уважение и море плюсов от пользователей сайта.

Ждем тебя на «Трибуне», просто создай блог и стартуй!

Вот что написали наши пользователи про «Ливерпуль»:

Большое интервью Клоппа перед финалом

 

История Трента Александра-Арнольда

 

Перевод колонки Эндрю Робертсона

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