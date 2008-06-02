Давно хотел написать про «Ливерпуль»? Самое время завести блог!

После победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов на «Трибуне» еще как минимум неделю будут обсуждать успех команды. Почему бы не воспользоваться моментом?

Не важно, болеешь ли ты за «красных» со времен Улье, Бенитеса и Джеррарда или лишь недавно открыл для себя команду Салаха, Ван Дейка и крутого Клоппа. Главное – интересные мысли и способность превратить их в текст, который найдет отклик у читателей Sports.ru. Если у тебя есть и то, и другое, готовься получить славу, уважение и море плюсов от пользователей сайта.

Ждем тебя на «Трибуне», просто создай блог и стартуй!

Вот что написали наши пользователи про «Ливерпуль»: