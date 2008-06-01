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Александер Чеферин: «Договорные матчи – раковая опухоль футбола. УЕФА борется с этим злом, но мы не полиция»

Теги УЕФА происшествия договорные матчи Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о ситуации с договорными матчами на фоне событий в Испании. 

«Договорные матчи – это раковая опухоль футбола. 

В основном такие истории случаются в скромных лигах, именно в них эти преступники могут работать с игроками, которые не получают больших денег. В Лиге чемпионов подобное невозможно. Но то, что такое все же случается и на высоком уровне, мне очень не нравится. Это ужасно, потому что значительно влияет в том числе и на убеждения о чистоте футбола. 

Мы боремся с этим злом, информируем полицию, федерации, но проблема в том, что мы-то сами не полиция. Мы часто говорим об этом с Евросоюзом и Советом Европы, пытаемся заставить правительства быть более активными, но без помощи полиции делать что-то в каждой отдельной стране очень трудно. 

Есть проблемы и с доказательной базой по таким делам. Если вратарь говорит, что он ошибся неумышленно, доказать обратное очень трудно. Но если мы видим что-то необычное, то можем предупредить полицию», – сказал Чеферин. 

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