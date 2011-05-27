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    Президент «Зенита»: «Будем бороться за выход из группы в Лиге чемпионов»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Александр Медведев ТАСС Футбол

    Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 

    «Зенит» стал чемпионом России и начнет выступление с группового этапа турнира. 

    «Лига чемпионов – состязание самого высокого уровня, все клубы высокого класса, несмотря на то, какую страну они представляют.

    Там нет слабых соперников, каждый матч – это большая битва, большое сражение. Могу пообещать болельщикам, что «Зенит» будет бороться в каждом матче за выход из группы, а дальше посмотрим.

    От победы в РПЛ не должно складываться впечатления, что это легкий успех. Команда искала свою игру и нашла ее, после паузы демонстрируя разнообразный и очень красивый футбол.

    Поздравляю болельщиков с окончанием сезона, начинаем подготовку к новому», – сказал Медведев.

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