Президент «Зенита»: «Будем бороться за выход из группы в Лиге чемпионов»

Президент Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

стал чемпионом России и начнет выступление с группового этапа турнира.

«Лига чемпионов – состязание самого высокого уровня, все клубы высокого класса, несмотря на то, какую страну они представляют.

Там нет слабых соперников, каждый матч – это большая битва, большое сражение. Могу пообещать болельщикам, что «Зенит» будет бороться в каждом матче за выход из группы, а дальше посмотрим.

От победы в РПЛ не должно складываться впечатления, что это легкий успех. Команда искала свою игру и нашла ее, после паузы демонстрируя разнообразный и очень красивый футбол.

Поздравляю болельщиков с окончанием сезона, начинаем подготовку к новому», – сказал Медведев.