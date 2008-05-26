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    «Краснодар» финишировал на 3-м месте, повторив свой лучший результат в РПЛ

    Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    «Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ и завершил сезон на третьем месте.

    «Быки» завоевали бронзовые медали, повторив свое лучшее достижение в РПЛ – также команда становилась третьей в сезоне-2014/15.

    «Краснодар» впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов и начнет выступление в турнире с 3-го квалификационного раунда.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин».

    Краснодар – Рубин 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    26 мая, 14.00, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 59 Классон.
    КраснодарСафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Стоцкий (Скопинцев, 56), Классон, Газинский, Перейра (Уткин, 77), Вандерсон, Каборе (Ольссон, 68), Ари.
    РубинБабурин, Уремович, Степанов, Сорокин, Камболов (Сагитов, 30), Коновалов, Башкиров, Байрамян, Подберезкин (Пантелеев, 65), Устинов, Полоз.
    Предупреждения:
    Байрамян (40), Степанов (45), Газинский (57), Ари (67), Уремович (85).

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