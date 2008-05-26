«Краснодар» финишировал на 3-м месте, повторив свой лучший результат в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ и завершил сезон на третьем месте.

«Быки» завоевали бронзовые медали, повторив свое лучшее достижение в РПЛ – также команда становилась третьей в сезоне-2014/15.

«Краснодар» впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов и начнет выступление в турнире с 3-го квалификационного раунда.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ