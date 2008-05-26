«Краснодар» финишировал на 3-м месте, повторив свой лучший результат в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ и завершил сезон на третьем месте.
«Быки» завоевали бронзовые медали, повторив свое лучшее достижение в РПЛ – также команда становилась третьей в сезоне-2014/15.
«Краснодар» впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов и начнет выступление в турнире с 3-го квалификационного раунда.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин».
- Дата проведения
- 26 мая, 14.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 59 Классон.
-
Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Стоцкий (Скопинцев, 56), Классон, Газинский, Перейра (Уткин, 77), Вандерсон, Каборе (Ольссон, 68), Ари.
-
Рубин –
Бабурин, Уремович, Степанов, Сорокин, Камболов (Сагитов, 30), Коновалов, Башкиров, Байрамян, Подберезкин (Пантелеев, 65), Устинов, Полоз.