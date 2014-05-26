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    Жирков о военной коллекции: «Недавно друг подарил документ с подписью Сталина, я был очень рад»

    Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия политика Футбол

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о с создании музея Великой Отечественной войны. 

    – Как обстоят дела с музеем войны, который вы хотите открыть? 

    – Пока никак. Редко бываю в Калининграде. Да и времени очень мало. Раньше у меня было помещение, где я уже все распланировал. А потом его переделали. Сейчас ищем другое место. Посмотрим, что будет.

    – Но понимание концепции музея у вас есть? Равняетесь на какой-то конкретный музей? Или хотите создать что-то свое?

    – Я постоянно смотрю, в инстаграме подписан на многие музеи. В Петербурге во многих музеях был. И по всей России. Если есть возможность, смотрю разные концепции и что-то для себя подмечаю. Но пока определенности нет.

    – В каких российских музеях любите бывать? 

    – В Питере — музей блокады Ленинграда и Невский пятачок, где большая диорама. Есть еще большая диорама в Москве на тему взятия Берлина. Это все, кстати, петербуржец делает. Плюс в Европе есть очень много крутых музеев о войне. В ближайшее время собираюсь в Брестскую крепость.

    – Какой самый редкий экспонат в вашей коллекции? 

    – Сейчас наш общий с Кержаковым друг подарил мне документ с подписью Сталина. Это было недавно – на дне рождения моей жены, как ни странно. Я был очень рад этому. У меня уже были и бюст Сталина, и портрет Сталина времен войны. Сейчас появился еще и документ с автографом, – сказал Жирков. 

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