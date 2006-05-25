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    Почеттино об «Игре престолов»: «Сериал потрясающий, но последний сезон – это бессмыслица»

    Теги премьер-лига Англия телевидение светская хроника Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино раскритиковал последний сезон сериала «Игра престолов».

    «Я так разочарован. Меня так расстроила предпоследняя пятая серия. Сериал потрясающий, но последний сезон… «нам нужно его закончить, как его закончить?»

    Не знаю, это бессмыслица! Вообще никакого здравого смысла! Думаю, у всех такие чувства, не только у меня. Думаю, все люди недовольны тем, как все закончилось.

    Каким персонажем я представляю себя? Возможно, драконом! Я сильный, как дракон!» – заявил Почеттино.

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