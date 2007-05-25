Американский миллиардер Коммиссо приобретет «Фиорентину» за 150 млн долларов

Американский миллиардер Рокко Коммиссо станет новым владельцем «Фиорентины», утверждает The New York Times.

69-летний Коммиссо, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом «Нью-Йорк Космос».

Он уже давно планирует приобрести одну из итальянских команд. В прошлом году он не смог договориться о покупке «Милана».

The New York Times сообщает, что Коммиссо практически согласовал с владельцами «Фиорентины» семьей Делла Валле условия сделки.

Речь идет о сумме в 150 миллионов долларов. Официально о договоренности могут объявить уже в понедельник.

Коммиссо с личным состоянием в 4,9 миллиарда долларов занимает 200-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes.