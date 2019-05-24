Экс-спортдиректор «Барселоны»: «Мы думали, что Коутиньо станет заменой Иньесте»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес поделился мнением о полузащитнике Филиппе Коутиньо, которого каталонский клуб намерен продать.

«Никто не может сомневаться в его мастерстве, но у него нет качеств для игры в атаке на топ-уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы думали, что он станет заменой Иньесте.

У меня нет сомнений по поводу его трансфера, он может играть в полузащите. Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок.

Нынешняя ситуация – тяжелая как для него, так и для тренера», – сказал Фернандес.