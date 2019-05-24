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    Экс-спортдиректор «Барселоны»: «Мы думали, что Коутиньо станет заменой Иньесте»

    Теги Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Филиппе Коутиньо Роберто Фернандес Бонильо Футбол

    Бывший спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес поделился мнением о полузащитнике Филиппе Коутиньо, которого каталонский клуб намерен продать.

    «Никто не может сомневаться в его мастерстве, но у него нет качеств для игры в атаке на топ-уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы думали, что он станет заменой Иньесте.

    У меня нет сомнений по поводу его трансфера, он может играть в полузащите. Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок.

    Нынешняя ситуация – тяжелая как для него, так и для тренера», – сказал Фернандес.

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