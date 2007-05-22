Кроос и тер Стеген не вызваны в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав на июньские матчи квалификации Евро-2020.

Вне состава остались полузащитник «Реала» Тони Кроос и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, у которых имеются травмы.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вызван c небольшим повреждением, ему предстоит пройти обследование.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих.

Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.

Сборная Германии 8 июня сыграет в гостях с Беларусью, а 11 июня примет на своем поле Эстонию.