Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кроос и тер Стеген не вызваны в сборную Германии

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Мануэль Нойер Манчестер Сити Йоахим Лев Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Тони Кроос Кельн Марко Ройс Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген квалификация Евро-2020 Кевин Трапп Бернд Лено Нико Шульц Юлиан Дракслер РБ Лейпциг Леон Горетцка Маттиас Гинтер Йонас Хектор Серж Гнабри Марсель Хальстенберг Никлас Штарк Никлас Зюле Джонатан Та Тимо Вернер Тило Керер Лерой Сане Юлиан Брандт Йозуа Киммих Лукас Клостерманн Кай Хавертц Футбол

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав на июньские матчи квалификации Евро-2020. 

    Вне состава остались полузащитник «Реала» Тони Кроос и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, у которых имеются травмы. 

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вызван c небольшим повреждением, ему предстоит пройти обследование.

    Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

    Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.

    Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих.

    Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.

    Сборная Германии 8 июня сыграет в гостях с Беларусью, а 11 июня примет на своем поле Эстонию.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться