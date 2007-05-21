Суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 млн фунтов

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу своего увольнения летом прошлого года.
«Челси» обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере девяти миллионов фунтов.
Обе стороны получили решение суда, оно было принято коллегией из трех человек. «Челси» не намерен подавать апелляцию.
Таким образом, с 2003 года, после приобретения клуба Романом Абрамовичем, «Челси» потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 миллионов фунтов.
Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был отправлен в отставку за год до истечения срока своего контракта.