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    Суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 млн фунтов

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте Футбол

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу своего увольнения летом прошлого года.

    «Челси» обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере девяти миллионов фунтов.

    Обе стороны получили решение суда, оно было принято коллегией из трех человек. «Челси» не намерен подавать апелляцию.

    Таким образом, с 2003 года, после приобретения клуба Романом Абрамовичем, «Челси» потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 миллионов фунтов.

    Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был отправлен в отставку за год до истечения срока своего контракта.

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