Суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 млн фунтов

Бывший главный тренер «Челси» выиграл суд у клуба по поводу своего увольнения летом прошлого года.

«Челси» обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере девяти миллионов фунтов.

Обе стороны получили решение суда, оно было принято коллегией из трех человек. «Челси» не намерен подавать апелляцию.

Таким образом, с 2003 года, после приобретения клуба , «Челси» потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 миллионов фунтов.

Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был отправлен в отставку за год до истечения срока своего контракта.