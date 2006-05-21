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    🎧 Эрик Кантона: первый иностранец, разорвавший АПЛ. Новый выпуск подкаста «Извините, пирожки»!

    Теги Манчестер Юнайтед Эрик Кантона Футбол

    В начале 90-х в Англию приехал мятежный француз: выиграл пять титулов за шесть лет, стал лучшим распасовщиком премьер-лиги, а также оказался в центре большого скандала, ударив ногой болельщика. А потом завершил карьеру, чтобы играть в кино!

    Темы выпуска:

    3:07 Почему Кантона крутой

    7:34 Как можно было увидеть игру Кантона в России: «Футбол без границ» и трансляции на РЕН-ТВ

    17:05 Майкл Кокс – о том, как Кантона разорвал АПЛ, сработался с Фергюсоном и повлиял на Класс-92

    23:36 Кантона раздавал голевые передачи лучше всех в Англии

    30:06 Один из последних профессиональных футболистов, служивших в армии

    38:33 Прыжок двумя ногами в болельщика – как он повлиял на карьеру Кантона?

    41:19 Кантона рвался драться с полицейскими на стадионе «Галатасарая»

    52:05 Лучшая роль Кантона в кино – тренер команды карликов

    57:25 Увидим ли мы когда-нибудь игрока, похожего на Кантона

    Важное объявление: следующий выпуск подкаста «Извините, пирожки» будет полностью состоять из ответов на вопросы. Если вы хотите обсудить любой аспект футбольной культуры – болельщиков, стадионы, кричалки, фильмы, книги или еду – напишите комментарий к этой новости или к видео на ютьюбе.

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