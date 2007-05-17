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    Маурисио Перейра: «Хочу играть в Ла Лиге»

    Теги премьер-лига Россия Сельта Бетис Ла Лига возможные трансферы Краснодар Маурисио Перейра Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра заявил, что намерен продолжить карьеру в Ла Лиге.

    30 июня 29-летний уругваец станет свободным агентом.

    «Пару недель назад мой представитель провел в Испании переговоры с несколькими клубами. Он сказал, что есть возможность продолжить карьеру в этой стране.

    Отрабатываю контракт в России до конца и не буду продлевать его по семейным обстоятельствам. На протяжении последних полутора лет «Краснодар» предпринимал попытки заключить со мной новое соглашение. Поступали предложения и от других российских клубов, но если останусь в РПЛ, сложности с языком никуда не денутся. Я решил перебраться в Испанию, в лигу, которая мне всегда нравилась.

    Интерес со стороны «Бетиса» и «Сельты»? «Бетис» – отличная команда. Я постоянно слежу за Ла Лигой и знаком с ее клубами.

    «Сельта» тоже один из тех клубов, где я хотел бы показать себя и доказать, что соответствую уровню примеры», – сказал Перейра.

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