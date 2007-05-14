Каррера может возглавить иранский «Эстегляль»

Бывший главный тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Иране.

Кандидатуру итальянца рассматривает .

Кроме того, клуб из Тегерана изучает вариант с главным тренером катарской «Аль-Шахании» Хосе Мурсией.

В конце апреля «Эстегляль» расстался с известным немецким специалистом Винфридом Шефером, назначив главным тренером его ассистента Фархада Маджиди.

После 29 туров «Эстегляль» занимает в чемпионате Ирана 3-е место. Кроме того, клуб принимает участие в азиатской Лиге чемпионов.