Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Каррера может возглавить иранский «Эстегляль»

    Теги отставки Эстегляль Винфрид Шефер высшая лига Иран Массимо Каррера Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Иране.

    Кандидатуру итальянца рассматривает «Эстегляль».

    Кроме того, клуб из Тегерана изучает вариант с главным тренером катарской «Аль-Шахании» Хосе Мурсией.

    В конце апреля «Эстегляль» расстался с известным немецким специалистом Винфридом Шефером, назначив главным тренером его ассистента Фархада Маджиди.

    После 29 туров «Эстегляль» занимает в чемпионате Ирана 3-е место. Кроме того, клуб принимает участие в азиатской Лиге чемпионов.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться