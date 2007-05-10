Маурицио Сарри: «Английским клубам нелегко показывать высокий уровень в конце сезона – тут играют больше матчей»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы после победы над «Айнтрахтом» (по сумме двух матчей – 2:2, по пенальти – 4:3).

«Мы провели очень хороший первый тайм, но запаниковали в начале второго. Первые десять минут после перерыва прошли хаотично. В конце основного времени мы смотрелись предпочтительнее соперника, а в дополнительное выглядели сильно уставшими. Мы потеряли Кристенсена , потеряли Лофтус-Чика, что не могло не сказаться на наших действиях, ведь это наши ключевые игроки.

В открытой игре «Айнтрахт» очень опасен. Мы не смогли забить второй мяч в первом тайме и испытывали проблемы в начале второго. Это был невероятный матч.

Всем хорошо известно, что в Англии очень высокий уровень футбола. На пути к финалу Кубка лиги нам пришлось играть против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – финалистов Лиги чемпионов. В финале мы сражались с лучшей, на мой взгляд, командой в Европе – с «Манчестер Сити». Это показывает, насколько высок уровень футбола в Англии.

Английской команде очень нелегко показывать высокий уровень футбола в последние месяцы сезона – тут проводят больше матчей, чем в других странах. Сегодня мы провели уже 61-й матч в сезоне. В Италии играют по 50-52 матча. Разница в восемь-десять матчей огромна», – сказал Сарри.