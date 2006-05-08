Генич о трансляции с «Энфилда»: «Проблемы со звуком забываются, а такие игры навсегда остаются в памяти»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил проблемы со звуком в эфире ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между и «Барселоной» (4:0).

«Ладно, это был великий день в истории ЛЧ. И круто, что мы с вами стали свидетелями яркого и зрелищного матча! Проблемы со звуком забываются, а такие игры навсегда остаются в памяти.

Пусть Денис Казанский и завтра получат такое же удовольствие! И проблем со звуком не будет.

И поверьте, комментаторы вообще не отвечают за качество звука. Приносим свои извинения за проблемы с эфиром, но, блин, это не наша вина. Честно.

Тут творился настоящий адок, звукорежиссеры местные делали, что могли, но… Самого бесят подобные вещи! Настоящий стресс. Простите», – написал Генич в твиттере.

Отвечая на вопрос, почему на матче «Манчестер Юнайтед» – были такие же проблемы со звуком, Генич написал: «Они работают по другим техническим данным, в отличие от тех, что мы используем на чемпионате России, например».