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    Генич о трансляции с «Энфилда»: «Проблемы со звуком забываются, а такие игры навсегда остаются в памяти»

    Теги Ливерпуль Барселона Лига чемпионов телевидение Константин Генич Матч ТВ Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил проблемы со звуком в эфире ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0).

    «Ладно, это был великий день в истории ЛЧ. И круто, что мы с вами стали свидетелями яркого и зрелищного матча! Проблемы со звуком забываются, а такие игры навсегда остаются в памяти.

    Пусть Денис Казанский и Дмитрий Шнякин завтра получат такое же удовольствие! И проблем со звуком не будет.

    И поверьте, комментаторы вообще не отвечают за качество звука. Приносим свои извинения за проблемы с эфиром, но, блин, это не наша вина. Честно.

    Тут творился настоящий адок, звукорежиссеры местные делали, что могли, но… Самого бесят подобные вещи! Настоящий стресс. Простите», – написал Генич в твиттере.

    Отвечая на вопрос, почему на матче «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» были такие же проблемы со звуком, Генич написал: «Они работают по другим техническим данным, в отличие от тех, что мы используем на чемпионате России, например».

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