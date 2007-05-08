Эрнесто Вальверде: «По нам буквально прошлись катком»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с (0:4, первая игра – 3:0).

«После этих двух быстрых голов [на 54-й и 56-й минутах] все было против нас. Мы не сумели забить, и по нам буквально прошлись катком.

Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ответить.

Четвертый гол? Мы действительно очень тщательно готовились к стандартам, потому что «Ливерпуль» очень в них силен. Но это был неожиданный розыгрыш, он застал нас врасплох.

Через это надо пройти. Впереди у нас еще есть финал Кубка Испании, и после этого надо завершить сезон на мажорной ноте. Но прямо сейчас мы убиты. Это ужасно.

Нам очень и очень жаль. Все, что мы делаем – пытаемся порадовать болельщиков, чтобы они могли гордиться игроками. Но это футбол, такое случается. В прошлом у нас тоже были болезненные поражения. Имеем то, что имеем.

Соперник был лучше, и это надо принять. Второй гол стал для нас крайне чувствительным ударом, а потом они почти сразу забили третий. Мы же свои моменты не реализовали.

Когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправданий быть не может. Мы подозревали, что «Ливерпуль» сыграет выше, чем на прошлой неделе. Они так и сыграли, а мы не смогли справиться с их высоким прессингом.

Пропущенные голы – это всегда чья-то ошибка. Если вы будете анализировать любой гол, то где-то найдете оплошность. Соперник поймал нас в эпизоде с четвертым голом, мои игроки, вероятно, этот момент прозевали. «Ливерпуль» сыграл матеро и забил», – сказал Вальверде.

«Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса