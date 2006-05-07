Гаттузо о конфликте с Бакайоко: «Хочу уладить это на своем языке, чего не могу сделать на камеру»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Болоньей» (2:1) в матче серии А рассказал о конфликте с полузащитником команды Тьемуэ Бакайоко, который отказался выйти на замену.

«Это наше дело, такое случается в команде. Я сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле, он долго возился, поэтому я выпустил Маури.

Мы представляем цвета солидного клуба. Я ждал 7-8 минут, но он даже не надел щитки. Я за свою карьеру посылал многих тренеров, и на этом все заканчивалось. Что ж, посмотрим, но главное – уважение.

Игроки могут сказать мне что угодно, но главное, чтобы они уважали партнеров и атмосферу в раздевалке.

По окончании сезона, как в школе, будем ставить оценки за поведение: кто вел себя хорошо, а кто – плохо. Любой может оскорбить меня у бровки, но потом мы встретимся с глазу на глаз.

Хочу уладить эту проблему в раздевалке по-своему, на своем языке, чего не могу сделать на камеру», – сказал Гаттузо.