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    Куальярелла забил 25-й гол в сезоне серии А, 8 – с пенальти

    Теги Парма Сампдория Криштиану Роналду Фабио Куальярелла серия А Италия Дуван Сапата Кшиштоф Пионтек Футбол

    Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла сделал дубль в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (1:3, второй тайм).

    36-летний форвард забил 24-й и 25-й голы в текущем сезоне серии А, 8 из них – с пенальти.

    Игрок вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Сампдории» в чемпионате Италии, обогнав Джузеппе Бальдини. Теперь на его счету 72 мяча.

    Куальярелла также укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира, где 2-е место занимает форвард «Аталанты» Дуван Сапата (22 гола), а по 21 голу у нападающего «Милана» Кшиштофа Пионтека и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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