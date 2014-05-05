Куальярелла забил 25-й гол в сезоне серии А, 8 – с пенальти

Нападающий «Сампдории» сделал дубль в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (1:3, второй тайм).

36-летний форвард забил 24-й и 25-й голы в текущем сезоне серии А, 8 из них – с пенальти.

Игрок вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Сампдории» в чемпионате Италии, обогнав Джузеппе Бальдини. Теперь на его счету 72 мяча.

Куальярелла также укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира, где 2-е место занимает форвард «Аталанты» Дуван Сапата (22 гола), а по 21 голу у нападающего «Милана» Кшиштофа Пионтека и форварда «Ювентуса» .