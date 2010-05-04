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    Заболотный сыграл впервые с марта и сделал голевую передачу в матче с «Ахматом»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат видео Антон Заболотный Магомед Оздоев Себастьян Дриусси Футбол

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный появился на поле в матче РПЛ впервые с марта.

    В игре 27-го тура против «Ахмата» (1:1) 27-летний форвард появился на замену во втором тайме вместо Магомеда Оздоева при счете 1:0 в пользу грозненцев.

    На 87-й минуте Заболотный отметился голевой передачей на Себастьяна Дриусси, который сравнял счет и принес петербургской команде ничью.

    Для Заболотного это первое результативное действие в текущем розыгрыше премьер-лиги. Всего у него в 13 проведенных матчах одна голевая передача и 0 забитых мячей.

    С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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