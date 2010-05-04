Заболотный сыграл впервые с марта и сделал голевую передачу в матче с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный появился на поле в матче РПЛ впервые с марта.
В игре 27-го тура против «Ахмата» (1:1) 27-летний форвард появился на замену во втором тайме вместо Магомеда Оздоева при счете 1:0 в пользу грозненцев.
На 87-й минуте Заболотный отметился голевой передачей на Себастьяна Дриусси, который сравнял счет и принес петербургской команде ничью.
Для Заболотного это первое результативное действие в текущем розыгрыше премьер-лиги. Всего у него в 13 проведенных матчах одна голевая передача и 0 забитых мячей.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.