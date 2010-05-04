Заболотный сыграл впервые с марта и сделал голевую передачу в матче с «Ахматом»

Нападающий Антон Заболотный появился на поле в матче РПЛ впервые с марта.

В игре 27-го тура против (1:1) 27-летний форвард появился на замену во втором тайме вместо при счете 1:0 в пользу грозненцев.

На 87-й минуте Заболотный отметился голевой передачей на , который сравнял счет и принес петербургской команде ничью.

Для Заболотного это первое результативное действие в текущем розыгрыше премьер-лиги. Всего у него в 13 проведенных матчах одна голевая передача и 0 забитых мячей.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.