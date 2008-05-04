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    Вальверде убивает стиль «Барсы»? 🎧 Подкаст Лукомского и Порошина

    Теги Ливерпуль Порту Аякс Барселона Лионель Месси Подкасты Футбол

    Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

    Темы выпуска:

    0:00 Привет. 
    2:00 «Аякс» продолжает!
    11:35 Хайп нового дня. Донни ван де Бек
    19:40 Приемная доктора Лукомского. Сульшеру рано дали контракт?
    29:40 «Барса» – «Ливерпуль»: Вальверде убивает стиль?
    41:00 А можно ли этот «Ливерпуль» обыграть иначе?
    47:30 «Клопп ничего не выигрывает» (с) какой-то идиот
    53:00 Насколько хорош Суарес.
    58:40 Этот «Аякс» похож на «Порту»-2003/04.
    1:02:00 Какой должна быть следующая работа Конте?

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