Вальверде убивает стиль «Барсы»? 🎧 Подкаст Лукомского и Порошина

Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.



Темы выпуска:

0:00 Привет.

2:00 «Аякс» продолжает!

11:35 Хайп нового дня. Донни ван де Бек

19:40 Приемная доктора Лукомского. Сульшеру рано дали контракт?

29:40 «Барса» – «Ливерпуль»: Вальверде убивает стиль?

41:00 А можно ли этот «Ливерпуль» обыграть иначе?

47:30 «Клопп ничего не выигрывает» (с) какой-то идиот

53:00 Насколько хорош Суарес.

58:40 Этот «Аякс» похож на «Порту»-2003/04.

1:02:00 Какой должна быть следующая работа Конте?

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