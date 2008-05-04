Вальверде убивает стиль «Барсы»? 🎧 Подкаст Лукомского и Порошина

Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.
Темы выпуска:
0:00 Привет.
2:00 «Аякс» продолжает!
11:35 Хайп нового дня. Донни ван де Бек
19:40 Приемная доктора Лукомского. Сульшеру рано дали контракт?
29:40 «Барса» – «Ливерпуль»: Вальверде убивает стиль?
41:00 А можно ли этот «Ливерпуль» обыграть иначе?
47:30 «Клопп ничего не выигрывает» (с) какой-то идиот
53:00 Насколько хорош Суарес.
58:40 Этот «Аякс» похож на «Порту»-2003/04.
1:02:00 Какой должна быть следующая работа Конте?
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