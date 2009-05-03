Маурицио Сарри: «Челси» заслужил победу, но 1:1 на выезде тоже неплохо»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный исход первого матча 1/2 финала с «Айнтрахтом» (1:1).

«Я доволен игрой, но недоволен результатом. Мы стали играть спустя 25 минут после начала матча. Во втором тайме мы действовали очень хорошо 35 минут. Думаю, что в итоге мы заслужили победу, но 1:1 на выезде тоже не так уж и плохо.

Думаю, что мы поменяли свою психологию во второй части первого тайма, а не тактику. В первые 20-25 минут мы играли в расчете на 0:0, но это нам несвойственно. Нам нужно играть, играть, играть против таких команд, которые действуют на контратаках.

Думаю, что мы заслужили второй гол. У нас было три или четыре момента. Мы могли забить больше.

Нам нужно быть осторожными во втором матче и играть с тем же настроем. Соперник очень опасен, особенно Йович. Они динамичны и очень агрессивны», – сказал Сарри.