Игорь Акинфеев: «Непонятно, каким ЦСКА будет летом. Идет перестройка»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о возможных изменениях в составе команды и рассказал об отношениях с болельщиками.

«Сейчас идет перестройка команды. Непонятно, какой она будет летом. Как все будет с Влашичем, по Бекао есть вопросы. Нам хочется сохранить всех игроков, чтобы строить конструктивную команду. Надо спокойно доиграть четыре тура, не смотреть в таблицу.

Мне нравится, как в этой ситуации ведут наши болельщики. В других командах фанаты начинают: «Эй, иди сюда, объясняй». Наши никогда себе такого не позволят.

После проигрыша «Краснодару» мы подошли к трибуне, чувствовали единение. И в аэропорту подходили, подбадривали, говорили не переживать и не расстраиваться. Это дает футболистам вдохновение. Поэтому мы должны хорошо закончить сезон», — сказал Акинфеев.