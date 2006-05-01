Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Игорь Акинфеев: «Непонятно, каким ЦСКА будет летом. Идет перестройка»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Никола Влашич Родриго Бекао Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о возможных изменениях в составе команды и рассказал об отношениях с болельщиками.

    «Сейчас идет перестройка команды. Непонятно, какой она будет летом. Как все будет с Влашичем, по Бекао есть вопросы. Нам хочется сохранить всех игроков, чтобы строить конструктивную команду. Надо спокойно доиграть четыре тура, не смотреть в таблицу.

    Мне нравится, как в этой ситуации ведут наши болельщики. В других командах фанаты начинают: «Эй, иди сюда, объясняй». Наши никогда себе такого не позволят.

    После проигрыша «Краснодару» мы подошли к трибуне, чувствовали единение. И в аэропорту подходили, подбадривали, говорили не переживать и не расстраиваться. Это дает футболистам вдохновение. Поэтому мы должны хорошо закончить сезон», — сказал Акинфеев.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться